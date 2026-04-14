ロックバンド、子供ばんどのボーカル、ギターで俳優、タレントのうじきつよし（68）が13日、自身のXを更新。高市早苗首相に退陣を求めていると思われる投稿をした。うじきは、憲法改正阻止を訴えるアカウントのポストを引用。「憲法はおろか、人としてルールすら守らない輩に、退陣以外、求めていません」とつづった。具体的な名前は記していないが、高市首相の退陣を要求している趣旨のポストとみられる。高市首相は12日、自民党