14日午前、新発田市黒岩の七葉小学校付近の一般住宅で火事があり、消防が消火活動を続けています。警察と消防によりますと、14日午前9時半ごろ、女性の声で「家から煙が見える」と119番通報がありました。消防車9台が出動し消火活動にあたっていますが、鎮圧に至っていないということです。ケガ人や逃げ遅れがいないか、消防と警察が確認を進めています。