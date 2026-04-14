旬の食材は食べて美味しいだけではなく、栄養もたっぷり。本コーナーでは魚や野菜、果物など旬食材の魅力をご紹介します。さて、今回のテーマとなる食材は？文／おと週Web編集部、画像／写真AC■平たい正解：ウチワエビ難易度：★★★★☆イセエビより旨い!?ウチワエビとはセミエビ科に属する甲殻類で、名前のとおり扇のように平たい体をしています。甲羅が丸く広がり、触角が短く、全体にずんぐりとした形をしているため、初めて