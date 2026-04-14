◆まだ間に合う！GWまで予約可能ないちごビュッフェプラン4選。フレッシュいちご食べ放題プランも画像：オールデイダイニング樹林／京王プラザホテルまだまだいちごビュッフェを楽しみたい方必見！GWまで予約可能ないちごビュッフェをピックアップ。フレッシュいちご食べ放題や、15種類以上のトッピングからオリジナルのパフェを作れるビュッフェまで、多彩なラインナップをご紹介。春のおでかけにも、ぜひいちごビュッフェを選ん