小泉進次郎防衛相は14日の記者会見で、12日に開かれた自民党大会で陸上自衛隊中央音楽隊の女性隊員が国歌を斉唱したことに関し、公務ではなく私人として参加したとした上で「国歌の歌唱は政治的行為に当たらない」と述べた。