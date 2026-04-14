ドジャースの中継ぎ右腕ブレイク・トライネン投手（37）が13日（日本時間14日）、本紙取材に応じ、12年目のシーズンについて語った。同日試合前時点で6試合、5回1/3を投げ、防御率0・00。メジャー通算537登板を誇る不惑の右腕が好調の秘訣（ひけつ）や3連覇を目指すチームについて語った。（聞き手・柳原直之）――今季ここまで好投しているが、昨季までと何が違うか？「ありがとう。体の状態がいいし、強さも感じている。