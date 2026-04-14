茨城県古河市の電気工事会社から銅線ケーブルを盗んだとして、無職の男2人が逮捕されました。警察によりますと、松本広幸容疑者ら2人はことし1月、古河市の電気工事会社にあったトラックの荷台から銅線ケーブル合わせておよそ200キロ、時価15万円相当を盗んだ疑いがもたれています。2人は以前からの知り合いで、目出し帽をかぶって犯行に及んだとみられています。被害にあった会社は、去年から同様の被害が相次いでいたことからケ