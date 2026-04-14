中日は14日、6月5日の西武戦の試合前に愛知県岡崎市出身の俳優・M!LKのメンバーとしても活躍する佐野勇斗さんがセレモニアルピッチを務めることになったと発表した。佐野さんは、昨年のガールズシリーズに続き2年連続の来場となる。▼ 佐野勇斗さんコメント「人生2度目のセレモニアルピッチ。前回は120キロのボールを投げようと意気込んだのですが、まさかのワンバンド…。あの日の悔しさを忘れたことはありません。今回こそは、