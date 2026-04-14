MS&ADインターリスク総研は4月6日、「電動キックボード利用者の交通ルール遵守実態」に関するアンケート調査の結果を発表した。同調査は1月20日〜26日に、電動キックボードのシェアリングサービス利用経験者500人を対象にインターネットで実施した。他のユーザーと比べて、電動キックボードを安全に運転できていると思いますか他のユーザーと比べて、電動キックボードを安全に運転できていると思うか尋ねたところ、自己評価は