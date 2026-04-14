ロサンゼルス・エンゼルスの菊池雄星投手（34）が現地時間13日、敵地でのヤンキース戦に先発登板。4回途中4失点という投球で勝敗付かずに降板した。現在2連敗中の菊池は初回、先頭打者ゴールドシュミットに左中間への二塁打を許すと、2番ジャッジへの初球がすっぽ抜けの暴投となって無死三塁。ジャッジに対してはカウント2-0から甘く入ったチェンジアップを完璧に捉えられ、左中間スタンドへ飛距離456フィート（約139メートル