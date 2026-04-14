科学ガイドトップ世の中には２種類の人間がいます。それは「文系」と「理系」――。と信じて、互いに苦手意識を抱いてしまっているかもしれません。でもその食わず嫌い、もったいなくないですか？「好書好日」の姉妹サイト「じんぶん堂」でスタートした、白揚社による連載「文系のための科学本ガイド」は、そんな文理の枠を超えた人気記事になっています。毎回、目利きの評者の方が「これは面白い」「これは役に立つ」と驚いた