長野県で地域医療に従事する現役医師で、医師を主人公にした『神様のカルテ』シリーズなどで知られる小説家、夏川草介。本書は著者初のファンタジーであり、国内でヒットを遂げるばかりか四十以上の言語で翻訳出版された、世界規模で「売れてる本」だ。主人公の夏木林太郎は、本好きの高校生。家庭の事情で幼い頃から、古書店を営む祖父と二人暮らしをしてきた。しかし、祖父が急逝してしまい、叔母の家に引き取られることが決