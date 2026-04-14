ニチレイフーズは、ニチレイ「本格炒め炒飯」の発売25周年を記念し、13日より「本格炒め炒飯」仕様の車両を、東京メトロ銀座線･丸ノ内線にて同時運行している。両路線は、都心の主要動線として生活者との接触機会が多く、車内ジャックによる認知拡大が期待できる路線。加えて、銀座線の“黄色”はこの春のリニューアルで当社従来品比較10%増量しさらに美味しくなった「本格炒め炒飯」の卵を想起させ、丸ノ内線の“赤”はニチレイの