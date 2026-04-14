歌手の華原朋美さんが、子どもの忘れ物の発見を呼びかけ、「見つけた方には100万円」と高額な謝礼を提示した投稿が、SNSで注目を集めている。もし実際に見つかった場合、本当に100万円を支払う義務は生じるのか。さらに受け取った側には税金はかかるのか。法的なポイントを整理する。●「子供の大切なものが沢山入ったリュックです」華原さんは4月11日夜、自身のXで「緊急」として、新幹線とみられる列車内に子どものリュックを置