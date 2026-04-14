日本テレビ系情報バラエティー番組「ＤａｙＤａｙ．」（月〜金曜・午前９時）が１４日に放送された。新年度になったとあって、この日は「街の人に聞いた上京とほほ話」と題して街頭インタビューを紹介。その中で愛媛出身の１８歳男性が、スタジオにいる火曜コメンテーターを務めるモデルでタレントのアンミカに「友だちを作る時の最初の話題は何にしたらいいですか？」と質問した。アンミカは「自分の推しだとか好きなものだ