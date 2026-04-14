俳優・仲野太賀が主演を務めるNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』（毎週日曜後8：00）の第14回「絶体絶命！」が12日に放送され、織田信長を演じる小栗旬の鬼気迫る演技が視聴者の間で大きな話題となった。【狂気の表情】“激変ぶり”が話題の小栗旬本作は、戦国時代の中心で天下統一を支えた豊臣秀長（仲野）と兄・秀吉（池松壮亮）の強い絆を描く物語。天下人の弟という立場から歴史を見つめる新たな視点で、波乱の時代をダイナミッ