川崎市川崎区扇島のＪＦＥスチール東日本製鉄所京浜地区で７日、解体中の大型クレーンから重りが落下して男性作業員５人が転落した事故で、神奈川県警は１４日午前、工事に関わった２社に業務上過失致死の容疑で捜索に入った。県警は関係資料などを押収し、当時の安全管理に問題がなかったかを調べる。捜査関係者によると、捜索に入ったのは、ＪＦＥスチールから工事を受注した「東亜建設工業」の横浜支店（横浜市中区）と、１