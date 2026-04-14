地元の特産品に親しもうと、13日、三重県津市の小学生が、自分たちの住む地域で生産される梨「香良洲梨」の授粉作業を体験しました。自分たちが住む地域の産業を知ってもらおうと、JAみえなかのJA香良洲梨部会が行っているもので、津市立香良洲小学校の3年生20人が参加しました。児童たちは、梨がどのように実をつけるかなどの説明を受けた後、実際に授粉作業を体験。分かりやすいように、ピンク色に着色された梨の花粉を、梵天と