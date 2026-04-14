〜2026年4月「原油高」に関するアンケート調査〜2026年2月末のアメリカ・イスラエルによるイランへの攻撃開始から1カ月半が経過した。4月7日の一時停戦を受け、原油価格はいったん下落したが、4月12日の米・イラン協議の決裂を受けて、原油価格は再び1バレル100ドル台に上昇し乱高下が続くなど、中東情勢を巡る緊張が続いている。こうした状況を受け、東京商工リサーチ（TSR）は、原油価格高騰に関する企業アンケート調査を行