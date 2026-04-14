13日付の女子世界ランキングが発表された。【写真】同郷ルーキーとハグで健闘を称え合うシブコ1位のジーノ・ティティクル（タイ）、2位のネリー・コルダ（米国）、3位のキム・ヒョージュ（韓国）、4位のチャーリー・ハル（イングランド）まで順位は変わらず。先週、日本勢最上位の6位に位置していた山下美夢有が1ランクアップし5位に浮上した。国内女子ツアー「富士フイルム・スタジオアリス女子オープン」で、ツアー通算2勝目を