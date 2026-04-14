これまでテレビ越しに見てきた憧れの舞台に、人生で初めて足を踏み入れた。実際に目の前に広がっていたのは、言葉では言い尽くせないほど美しい景色と、まるで別世界に迷い込んだかのような特別な空気。オーガスタ・ナショナルGCを初取材した記者が、その魅力をお届けする。【写真】マスターズオリジナルのコースメモ◇人生初のオーガスタ取材。恥ずかしながら、想像をはるかに超えるアップダウンと硬い地面の影響で、両足の裏に大