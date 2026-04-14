東ヨーロッパのハンガリーで行われた総選挙で、親ロシアとされる首相率いる与党に勝利した野党の党首が会見を開き、選挙後に現政権の外相が「外交文書を破棄した」と主張しました。記者「政権交代の立役者となったマジャル党首が選挙後、初めて記者会見を行います」総選挙で勝利した野党のマジャル党首は、オルバン政権の外相が選挙後に「外交文書を破棄した」とする情報があると主張し、今後、汚職を根絶するための新たな機関を設