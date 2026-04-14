神奈川県警は14日、川崎市の製鉄所敷地内でクレーンの解体中に男性作業員5人が転落し3人が死亡した事故で、業務上過失致死容疑で、工事を受注していた東亜建設工業の横浜支店を家宅捜索した。捜査関係者への取材で分かった。