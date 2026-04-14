ドジャースのクリス・ウッドワード一塁コーチが13日（日本時間14日）、本拠でのメッツ戦の試合前に取材対応。前日12日（同13日）のレンジャーズ戦で起きた“走塁ミス”に言及した。問題の場面は1─2の3回だった。先頭・コールが中前打で出塁すると、1死から大谷も四球を選び一、二塁の好機をつくった。次打者・タッカーは空振り三振に倒れたもののなおも2死一、二塁で好調・パヘスが打席へ。2ストライクからの3球目で二塁走者