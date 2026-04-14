NTT東日本 埼玉事業部など6者は、「埼玉県下水道管路マネジメントシステムの共同研究」(以下、下水道管路の共同研究）の公募に応募し選定されたことを受け、3月10日に埼玉県庁で協定の締結式を行った。締結式には埼玉県知事 大野元裕氏も出席した。埼玉県知事の大野元裕氏は締結式において、事故を踏まえた課題認識と今後の方針について次のように述べた。「昨年1月28日に発生した八潮市の道路陥没事故は、下水道管路の破損が原因