苦手だったけど成熟すればできるようになる？！特定の勉強だけが苦手など限局性学習症(SLD)の特性とは できないのは努力不足ではなく特性 ・知的能力に発達の大きな遅れはない ・特定の分野（読む、書く、計算）だけがうまくできない ・文字の読み間違いや書き間違いが多い ・数値や計算を習得することができない ・数学的な推論ができない 知的能力には発達の遅れなどの問題がないにもかかわらず、「読む」「書く」