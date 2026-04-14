早めのご褒美でストレス回避！ 頑張りすぎる人こそ「心のよりどころ」を持つ ストレスをためない人に共通しているのは、趣味や息抜きなど、心から楽しめるもの、ふとした安らぎの時間を持っていることです。それは言い換えれば「心の避難場所」のようなもの。重くのしかかる現実から逃避して、心を遊ばせることでストレスを解消しているのです。読書をする、音楽を聴く、お気に入りのカフェへ行く、友人に会う、ペットと遊ぶ