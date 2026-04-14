「免疫力が下がる」のがなぜ悪いのか？ そもそも免疫とは 私たちの周りには埃(ほこり)やウイルス、細菌などさまざまな異物が存在しています。これらが体内に侵入すると病気になったり、最悪の場合は命の危険に陥る可能性もあります。こうした外敵から体を守っているのが免疫というシステム。皮膚や粘膜で異物の侵入を防いだり、侵入された場合は白血球がその異物を撃退するといった機能がそうです。風邪をひいたときに熱が出