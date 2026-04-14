指先をコントロールする力が育つ指先を鍛えるあそび「ペットボトルキャップ落とし」の作り方とは ペットボトルキャップ落とし 推奨年齢１歳～あそび制作 ちゃみ 穴の上からペットボトルのキャップを落とすあそび。タッパーに開ける穴をキャップの直径に近づけるほど、落とすときの難易度が上がります。 この力が伸びる！ 穴をよく見て、うまくキャップを落とすことで、指先をコントロー