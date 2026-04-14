岡山南警察署 岡山市などで事務所荒らしなどを繰り返したとして、岡山南警察署は14日、岡山市南区の無職の男（43）を窃盗などの疑いで岡山区検察庁に最終送致したと発表しました。 警察が最終送検したのは、2024年5月2日から2026年2月4日までの間、岡山市の中区、東区、南区で、事務所荒らしや出店荒らし、金庫破りのほか、占有離脱物横領など合わせて21件の疑いです。被害は現金約220万円と自転車1台（時価6000円相当）に