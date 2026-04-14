豪州4月消費者信頼感がパンデミック以降最大の下げ、インフレと利上げで 豪州ウエストパック消費者信頼感は4月に急落した。-12.5と前回+1.2から急落、2020年4月（-17.7）のコロナパンデミック時以来最大の下げを記録した。 米イラン戦争による原油価格高騰と豪中銀の追加利上げを受け信頼感は急落、消費者が長期にわたる景気低迷の再来に備えていることを意味する。 これより前に、豪中銀副総裁はインフレを引き下げるに