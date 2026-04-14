◆米大リーグブレーブス―マーリンズ（１３日、米ジョージア州アトランタ＝トゥルイストパーク）ブレーブスのＭ・オルソン内野手が１３日（日本時間１４日）、本拠のマーリンズ戦にスタメン出場。５回で試合が成立し、連続試合出場が７９９試合となり、Ｎ・フォックスがホワイトソックスで５５年から６０年にかけて達成した７９８試合を抜いて、ＭＬＢ歴代単独１１位に浮上した。オルソンは２１年５月２日から毎試合出場して