プロントがきょう14日から、毎年人気のいちごドリンクシリーズの新商品2種を期間限定で発売する。甘酸っぱいいちごにヨーグルトの爽やかさを重ねた「【Pラテ】ストロベリーヨーグルトラテ」と、シュワッと軽やかな「いちごのジャスミンティーソーダ」が登場。見た目も華やかで、思わず写真を撮りたくなる春らしい1杯に仕上がっている。【画像】まるでパフェ！見た目も華やかな『【Pラテ】ストロベリーヨーグルトラテ』「【Pラ