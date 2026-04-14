「重大事態」認定の２件で報告書札幌市教育委員会は１３日、いじめ防止対策推進法に基づき「重大事態」と認定した市立小学校での２件について、学校が主体となって調査した報告書を公開した。調査は、教員らによるいじめ防止対策委員会と弁護士や臨床心理士らで実施。報告書によると、当時小学６年の児童は２０２３年４〜６月、同学年の児童から「死ね」と暴言を吐かれたり、股間を蹴られたりした。その結果、心理的苦痛を受け