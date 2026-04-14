お笑いタレントの横澤夏子（35）が14日までに自身のインスタグラムを更新。オフショットを公開した。「東京ディズニーリゾート様にご招待いただき25周年の東京ディズニーシーに家族で遊びに行きましたーーー！」と書き出した横澤。パークを満喫する様子をアップした。「ミッキーとミニーちゃんに会えて、次女、三女は怖がっていたけど初めてタッチできた！」と回想。「ジュビリーブルーのお洋服とってもかわいかったーー！最