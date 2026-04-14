今季から１軍で初めて指揮を執っているヤクルト・池山隆寛監督（６０）。今年の１２球団最年長の指揮官はファッションに深いこだわりを見せる個性派だ。イメージカラーは現役時代から赤。ブンブン丸流“色彩の美学”に迫った。誰もが度肝を抜かれた。オープン戦が行われた３月２０日・日本ハム戦（エスコン）。池山監督は、真っ赤なマスクを着用して登場した。新庄監督からもプレゼントされたが、自身の赤いマスクも持ってきて