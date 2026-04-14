「ZOZOTOWN Mリーグ2025-26」セミファイナルシリーズ。4月13日の第1試合、放送席にはレギュラーシーズンで惜しくも敗退となったU-NEXT Piratesから、小林剛（麻将連合）と瑞原明奈（最高位戦）の二人がプレーヤー解説として登場。中でも瑞原の、ファン目線全開の「ウキウキ解説」が大きな話題を呼んだ。【映像】話題となった瑞原明奈によるウキウキ解説瑞原といえば、プロ入り前は熱心に放送対局を視聴していた生粋の“見る雀