骨折に伴う左肺気胸のため入院していたタレントで俳優の小堺一機が14日、退院した。所属事務所の浅井企画が同日、公式サイトで発表した【写真】元気な姿でステージに立つ小堺一機小堺は3月31日、自宅で転倒し、左鎖骨・肋骨の骨折に伴う左肺気胸のため入院していた。サイトで「先刻ご報告いたしました小堺一機の怪我につきまして、4月13日に退院しましたことをご報告申し上げます」と報告。「今後は本人の体調を最優先し、徐