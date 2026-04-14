関東お笑い界の重鎮として知られるお笑いコンビ、ブッチャーブラザーズのぶっちゃあ（71）が14日までにXを更新。10日に26歳で亡くなったお笑いコンビ、共犯者の洋平さん（本名・鈴木洋平）の訃報を受け、ショックをつづった。ぶっちゃあは、洋平さんの訃報記事を引用し、「ウソだろう！！」と言及。「『共犯者』の洋平くんが亡くなった。信じられない」と率直な思いを吐露した。「事務所は違うが芸風が好きで、つい先日も飲みに行