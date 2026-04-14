ドーンが３日ぶりに急反発。２０２１年９月以来、およそ４年７カ月ぶりの高値圏に浮上した。同社は１３日の取引終了後、５月３１日を基準日として、６月１日付で１株を２株に分割すると発表しており、材料視された。株式の流動性向上と投資家層の拡大を目的とする。 出所：MINKABU PRESS