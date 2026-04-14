パワーエックスが大幅続落している。１３日の取引終了後、東京証券取引所がＰｏｗｅｒＸ株の信用取引による新規の売り付け及び買い付けに係る委託保証金率を５０％以上（うち現金２０％以上）とする信用取引の臨時措置を１４日売買分から実施すると発表した。取引負担の増加で短期資金の流入が細るとの警戒感から売りがかさんだようだ。日本証券金融も貸借取引自己取引分及び非清算参加者ごとの清算取次貸借取引自己取引分