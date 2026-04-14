Ｎｏ．１が４営業日ぶりに反発している。同社は１３日取引終了後、２７年２月期通期の連結業績予想を公表。営業利益の見通しを前期比２４．０％増の１６億５０００万円としていることや、年間配当計画を前期比１円増配の７９円としていることが好感されているようだ。 売上高は同２０．９％増の２１２億円を見込む。生産性改善施策及びコスト削減の取り組みによる営業利益率の改善、子会社のアレクソンにおける新商品開発・