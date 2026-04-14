ダイフクは４月に入ってから急速に上値追い態勢にあるが、遅かれ早かれ最高値更新から青空圏を舞う展開が予想される。上昇一服場面は狙っていきたい。同社はマテハン（マテリアルハンドリングシステム）で世界首位級の商品競争力を誇る。近年は物流現場での自動化・効率化システムにおいても、ＡＩやロボティクス技術が盛んに採り入れられる状況にあるが、同社はその時代のニーズに応えるべく、技術開発の中核拠点として「