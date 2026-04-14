ｙｕｔｏｒｉは大幅高。１３日取引終了後、５１％の持ち分を保有する子会社ｈｅａｒｔｒｅｌａｔｉｏｎ（ハートリレーション）について、残りの持ち分を全て取得し完全子会社化すると発表した。ハートリレーション代表取締役の小嶋陽菜氏（持ち分４５．５０％）を含む５人から取得する。取得額は１９億６０００万円。アパレルブランド「Ｈｅｒｌｉｐｔｏ」など複数のブランドを運営し、高い収益性