午前１０時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１０９２、値下がり銘柄数は４２４、変わらずは５５銘柄だった。業種別では３３業種中２４業種が上昇。値上がり上位に非鉄金属、情報・通信、電気機器、ガラス・土石など。値下がりで目立つのは鉱業、石油・石炭、水産・農林など。 出所：MINKABU PRESS