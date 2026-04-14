発熱を引き起こす感染症を予防し、日頃から免疫機能を良好に保つことが、発熱リスクの低減につながります。手洗いや予防接種などの感染症対策に加え、食事・睡眠・運動といった生活習慣の見直しも重要です。ここでは、日常生活で実践できる感染予防の基本と、免疫力を高めるための習慣についてご説明します。 監修医師：中路 幸之助（医療法人愛晋会中江病院内視鏡治療センター） 1991年兵庫医科大学卒業。医療法人愛晋