隠れ誤嚥は日常生活の工夫でリスクを軽減できます。食事姿勢の改善やとろみの活用、口腔ケアなどが効果的です。本章では、すぐに実践できる予防法を中心に、嚥下機能を維持するための具体的な対策を紹介し、安全な食生活を支えるポイントを解説します。 監修医師：松本 学（きだ呼吸器・リハビリクリニック） 兵庫医科大学医学部卒業 。専門は呼吸器外科・内科・呼吸器リハビリテーション科。現在は「きだ呼吸器・リハ