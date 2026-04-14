ラス・パルマスは13日、FW宮代大聖の負傷について発表した。現地時間11日に行われたセグンダ・ディビシオン（ラ・リーガ2部）第35節マラガ戦に先発出場した宮代だが、後半立ち上がりの48分にハムストリングの違和感を訴えて途中交代。クラブの発表によると、メディカルチェックの結果、左ハムストリングに軽度の肉離れが確認されたようだ。回復期間は今後の経過次第と発表されており、具体的な復帰時期は不透明だ。スペイン