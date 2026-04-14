【その他の画像・動画等を元記事で観る】 BTSを表紙に起用した『Rolling Stone Japan』8月号スペシャル号（6月25日発売）発売が決定。本企画は米Rolling Stone誌の国際版である全16ヵ国すべてにおいて表紙およびカバーストーリーを展開するという完全グローバル規模のプロジェクトとして実施される。 日本版は、US版の完全翻訳記事に加え、日本オリジナルの東京ドーム公演レポート記事や