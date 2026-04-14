14日10時現在の日経平均株価は前日比1370.09円（2.42％）高の5万7872.86円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1092、値下がりは424、変わらずは55と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均プラス寄与度トップはアドテスト で、日経平均を468.24円押し上げている。次いでＳＢＧ が312.16円、東エレク が111.63円、キオクシア が107.71円、イビデン が38.15円と続く。 マイナス寄与度は27